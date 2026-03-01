צפו: צה"ל משמיד טילים בליסטיים מוכנים לשיגור

מבצע 'שאגת הארי' היום השני. חיל האוויר ממשיך לתקוף בעוצמה באיראן, בתיעוד חדש ניתן לראות כיצד צה"ל משמיד משאית ועליה טילים בליסטיים מוכנים לשיגור.

דובר צה"ל

מוקדם יותר היום, דובר צה"ל מסר כי בתחילת המבצע ועם מכת הפתיחה, חיל האוויר חיסל כ-40 מפקדים מרכזיים בדקה - מכה היסטורית שהתאפשרה באמצעות מודיעין מדויק של אמ"ן.

כמו כן, צה"ל השמיד עשרות מערכות הגנה במערב ומרכז איראן וסולל את הדרך ליצירת עליונות אווירית בשמי טהרן.

חיל האוויר ממשיך לפעול בהגנה ובהתקפה ללא הפסקה במטרה להסיר איומים על מדינת ישראל ולהעמיק את הפגיעה במשטר הטרור האיראני.