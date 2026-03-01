מהפך: שיא כל הזמנים לערוץ i24NEWS

ערוץ החדשות i24NEWS רשם בשבת האחרונה את נתון הצפייה הגבוה ביותר מאז השקתו בישראל. לצד נבחרת המגישים, נראה כי הצופים מתגמלים בראש ובראשונה את מערכת החדשות והכתבים

מפת הרייטינג של יום השבת (28.2) מצביעה על התחזקות משמעותית של ערוץ i24NEWS, שרשם שיא צפייה חדש מאז החל את שידוריו בעברית ביוני 2024. בעוד שקשת 12 שומרת על הובלה יציבה ודו-ספרתית לאורך כל היום, i24NEWS הצליח להתבסס כאלטרנטיבה חדשותית של ממש – כשהוא מתחרה ראש בראש מול תאגיד השידור "כאן 11".

המספרים שמאחורי השיא

הערוץ פתח את יום השבת בנתון חזק כבר משעות הבוקר המוקדמות: טל שנהב הגיש את המשדר המיוחד החל מ-08:14 והגיע ל-4.0% ו-119 אלף צופים (4.9% ו-145 אלף באקסטרפולציה) – רף גבוה לשעה כזו, שסימן את הטון ליום כולו.

מעבר לנתון הרייטינג המרשים, המשדר של i24NEWS היה הראשון לפרוץ לשידור בבוקר השבת – והקדים את קשת 12. דקות ארוכות לאחר מכן עלו גם "כאן 11" ורשת 13, בעוד ערוץ 14 הסתפק בדיווח טלפוני של שתי דקות בלבד וחזר לשדר רק בצאת השבת.

שיא הצפייה באחוזים נרשם בשעה 10:00 בבוקר, עם 5.6% ו-154 אלף צופים (6.8% ו-188 אלף באקסטרפולציה). מדובר בנתון הגבוה ביותר של הערוץ מאז עלייתו לאוויר. דווקא בשעה 12:00 נרשם שיא במספר הצופים המוחלט – 161 אלף צופים (5.0%), ובאקסטרפולציה מדובר ב-196 אלף צופים.

בשעות הצהריים המשיך הערוץ לשמור על יציבות, ובשעה 13:00 אף עקף את "כאן 11" – עם 4.6% לעומת 4.5% בתאגיד.

המנוע מאחורי הקלעים: מערכת חדשות שמייצרת סדר יום

ההישג של i24NEWS אינו נשען רק על המגישים, אלא על עבודת שטח מאומצת של מערכת החדשות כולה. בחודשים האחרונים הצליח הערוץ לייצר סדר יום עצמאי, בזכות שורה של חשיפות דרמטיות שהגיעו מכתביו בשטח – ונראה שהצופים מתגמלים את ההשקעה הזו במספרים.

הרצף על המסך

את התוכן של מערכת החדשות הנגישו לצופים מגישי הערוץ לאורך כל היום: טל שנהב פתח את השידור בבוקר המוקדם עם 4.0%. אורי קואל קיבל את המשמרת והוביל את רצועת הבוקר (09:00–12:00) עם נתונים שנעו בין 5.0% ל-5.6% – כולל שיא הצפייה של הערוץ בשעה 10:00. מיכל רבינוביץ' שמרה על המומנטום בצהריים עם 4.6%–4.7%, ושבה למסך גם בשעות הערב עם מגזיני השבת. דניאל רוט אבנרי המשיכה את הקו העיתונאי בשעות אחר הצהריים עם 4.5%–4.7%, והגישה גם את המהדורה המוקדמת של השבת (3.4%).

התמונה המלאה: קשת 12 בפסגה

לצד ההישג של i24NEWS, קשת 12 ממשיכה לשלוט בטבלה ללא עוררין, עם נתונים שנעו בין 18.4% בשעות הבוקר ל-24.2% במהדורת הערב. עם זאת, התחרות על המשבצת השלישית והרביעית בטבלה הופכת צמודה מתמיד.

לקראת שעות הלילה התמתנו נתוני i24NEWS והתייצבו על סביבות ה-1% במשדרים של שרון גל – אך השורה התחתונה ברורה: שיא חדש שמסמן מגמת עלייה עקבית, ומערכת חדשות שמוכיחה שכתבים טובים הם המנוע האמיתי של כל ערוץ חדשות.