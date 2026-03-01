משרד החינוך הודיע: כך תתנהל הלמידה בימים הקרובים

לאחר הערכת מצב ביטחוני, ובהתאם להנחיות פיקוד העורף שלפיהן לא תתקיים פעילות חינוכית פיזית, נקבע מתווה הלמידה מרחוק לימים הקרובים עבור כלל מערכת החינוך.

המתווה נועד להבטיח רציפות חינוכית ופדגוגית, תוך מיקוד בימים הראשונים בחיזוק החוסן האישי והלאומי ובהנחת תשתית רגשית שתאפשר המשך למידה סדור בהתאם להתפתחויות.

החל ממחר, יום שני, 2.3, תתקיים למידה מרחוק במתווה הבא:

בחברה היהודית

ביום שני יתקיים יום למידה מרחוק בדגש על יצירת קשר אישי, שיח חינוכי ועיבוד רגשי. במפגשים תינתן התייחסות להיבטים הקשורים לחג הפורים ולתענית אסתר, תוך התאמת מבנה היום ואופי הפעילות בהתאם לשלבי הגיל.



לגבי הימים שלישי-רביעי, חופשת פורים, יש לפעול בהתאם להערכת המצב ולהנחיות הביטחוניות.

בחברה הערבית, הבדואית, הדרוזית והצ׳רקסית

יתקיימו מפגשי למידה מרחוק בהתאם להמלצות הפדגוגיות, בדגש על יצירת קשר רציף עם התלמידים וקיום שיח חינוכי ועיבוד רגשי.

הנחיות להורים ולתלמידים בנוגע לשעות המפגשים והקישורים ללמידה יועברו ישירות על ידי הצוותים החינוכיים. ההורים מתבקשים להתעדכן בערוצי התקשורת הבית־ספריים.

המשרד ימשיך לעדכן באופן שוטף ולהעביר הנחיות מדויקות באשר להמשך הלמידה, הפלטפורמות הדיגיטליות והתכנים הפדגוגיים, בהתאם להתפתחויות ולהנחיות גורמי הביטחון.

שר החינוך יואב קיש: "מדינת ישראל מתמודדת עם מציאות ביטחונית מורכבת, מערכת החינוך ערוכה ופועלת בתהליך סדור, אחראי ומקצועי בהתאם להנחיות פיקוד העורף".

"הימים הקרובים יוקדשו בראש ובראשונה לחיזוק החוסן של תלמידינו ולביסוס תשתית יציבה שתאפשר לכל מסגרת חינוכית להמשיך ולפעול באופן מותאם ומדויק. אני מבקש להוקיר את עובדות ועובדי ההוראה ואנשי המקצוע הנושאים בימים אלה אתגר כפול - אישי ולאומי - וממשיכים להוביל את תלמידי ישראל במסירות ובמנהיגות. לתלמידות ולתלמידים, לצוותים ולהורים, אני מאחל חג פורים של חוסן ואחדות וימים בטוחים לכולנו".

זקוקים לאוזן קשבת?

מוקד הסיוע הרגשי של משרד החינוך (שפ"י) פועל 24 שעות ביממה ומאויש באנשי מקצוע מתחום הייעוץ החינוכי.

תעזרו בנו - מוקד הסיוע: 6312* .בימים הקרובים יפעל המוקד 24/7 וייתן מענה בשפות השונות.