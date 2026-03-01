לאריג'אני מבהיר למדינות ערב: "אנחנו לא הולכים לתקוף אתכן"

אחרי גל התקיפות האיראניות נגד מדינות נוספות במזרח התיכון, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'אני, טען כי "אנחנו לא הולכים לתקוף אתכן"



מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'אני , התייחס היום (ראשון) לתקיפות האיראניות שכוונו נגד מדינות נוספות במזרח התיכון - ביניהן בחריין, איחוד האמירויות, כוויית וסעודיה. בדבריו טען כי איראן לא מכוונת לתקוף את המדינות השכנות - אלא רק בסיסים אמריקנים בשטחיהן.





"למדינות האזור: אנחנו לא הולכים לתקוף אתכן. אבל כאשר בסיסים הממוקמים במדינות שלכם יופעלו נגדנו, וכאשר ארצות הברית תבצע פעולות באזור תוך שימוש בכוחות אלה, נכוון לבסיסים אלה" טען לאריג'אני. "בסיסים אלה אינם על אדמתכם; הם אדמה אמריקנית".

כזכור, הבוקר לאריג'אני, שנחשב כיועצו הקרוב של חמינאי, פרסם הודעה מאיימת בה אמר כי "אתמול שלחה איראן טילים לישראל וארה"ב והם היו כואבים, היום אנחנו נכה בהם עם כח שהם לא חוו מעולם". הבוקר הוא התייחס לראשונה לחיסולו של חמינאי כשהבהיר כי "בהתאם לחוקה, תוקם מועצת מנהיגות שתיקח על עצמה את האחריות של המנהיג העליון עד שייבחר יורשו".