הגדול ביותר מאז 'עם כלביא': זה מספר הטילים שנורו במטח האחרון

המטח האחרון שנורה מאיראן לעבר ישראל, הוא הגדול ביותר מאז מלחמת 'עם כלביא'. בישראל מעריכים: זה מספר הטילים שנורו במטח האחרון

"שאגת הארי". לפני זמן קצר פיקוד העורף התיר לצאת ממרחבים מוגנים אחרי מטח טילים גדול של האיראנים בעקבותיו נשמעו אזעקות במשך יותר מרבע שעה.

מבירור ראשוני עולה כי מדובר במטח הגדול ביותר מאז "עם כלביא", ובישראל מעדכנים כי 35 שיגורים זוהו בשעה האחרונה מאיראן.

כוחות הביטחון קיבלו פניה על פגיעה ישירה במקלט בבית שמש.

ממד"א גזרת בית שמש נמסר כי מדיווח ראשוני בלבד, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי למספר פצועים, בניהם ילדה במצב קשה.

מאוחר יותר נמסר מדוברות כבאות והצלה, עדכון בנוגע למספר הפצועים בזירה. במקום ארבעה נפגעים באורח אנוש.

צוותי כבאות והצלה ממחוז ירושלים ממשיכים לפעול במקום ומחלצים נפגעים מתוך ההריסות, כמו כן פועלים לניתוק מקורות אנרגיה במקום, נמסר.