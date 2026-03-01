אחרי יממה של מלחמה: זה מספר הטילים הקטלניים שנותרו לאיראן

בישראל מפרסמים נתונים דרמטים על מערך הטילים הבליסטיים של איראן, וחושים כמה טילים קטלניים נמצאים בידי שלטון האייתוללות

צה"ל חושף היום את הנתונים המלאים מאחורי מבצע 'עם כלביא', התקיפה הנרחבת באיראן, ומציג פגיעה חסרת תקדים ביכולות האסטרטגיות של משטר הטרור בטהרן.

לפי הנתונים, ערב המבצע זיהו באמ"ן תוכנית איראנית להאצת קצב ייצור הטילים הבליסטיים באופן נרחב, במטרה להגיע למלאי של 8,000 טילים המהווים איום ישיר על אזרחי ישראל בתוך שנתיים – תוכנית שנועדה לשמש כחלק מרכזי בתוכנית להשמדת ישראל.

טרם היציאה למבצע, החזיק המשטר האיראני בכ-3,000 טילים בליסטיים, כשקצב הייצור עמד על מאות טילים מדי חודש. כיום, בעקבות התקיפה, מעריכים בצה"ל כי בבעלות איראן נותרו כ-2,500 טילים בלבד, וקצב הייצור צנח משמעותית לעשרות בודדות בחודש.

הישגי התקיפה: השמדת אתרי ייצור ופגיעה אנושה במערך השיגור

במסגרת מבצע 'עם כלביא' הושגו הישגים משמעותיים שגרעו יכולות ליבה מהציר האיראני:

מערך השיגור: הושמדו כ-200 משגרי טילים בליסטיים ועשרות נוספים יצאו משימוש. מדובר בהשמדת 50% מכלל מערך המשגרים שהיו בידי איראן באותה עת.

יכולת הייצור: נגרעו מאות טילים קיימים וסוכל ייצור מתוכנן של לפחות 1,500 טילים נוספים.

תשתיות קריטיות: הושמד אתר ייצור חומרי הנפץ המרכזי באיראן, שסיפק את חומר הנפץ לראשי הקרב של הטילים, הרקטות, הכטב"מים וטילי השיוט. בנוסף, הותקפו ארבעה אתרי ערבול מרכזיים המשמשים לייצור מנועי הטילים הבליסטיים.

לצד הפגיעה במערך הטילים, צה"ל תקף מרכזי כובד נוספים בתעשיות הנשק האיראניות. בין היתר הושמדו מפעלים לייצור מערכות נ"ט מתקדמות שיועדו לחיזבאללה וארגוני טרור אחרים, וכן הושמדו תשתיות מחקר ייחודיות – פגיעה שצפויה להביא לעיכוב של שנים בתהליכי המחקר והפיתוח של אמצעי לחימה חדשים.

מאמצי השיקום האיראניים

בצה"ל מציינים כי בחודשים האחרונים משקיע המשטר האיראני מאמצים כבירים בשיקום מוקדי הידע והמנגנונים שהושמדו. בטהרן מנסים להאיץ שוב את קצב הייצור ולרכוש אמצעים טכנולוגיים ממדינות שונות כדי לשקם את מערך הטילים הבליסטיים. למרות מאמצים אלו, נכון לעכשיו קצב הייצור עדיין נמוך משמעותית מכפי שהיה לפני המבצע, וצה"ל ממשיך לעקוב אחר מגמות ההתעצמות של המשטר.