מפתיע - בנט מפרגן לנתניהו: "מעולם לא הייתי גאה יותר"

בנט בזירת הנפילה בתל אביב: "מעולם לא הייתי גאה יותר להיות ישראלי. נותן גיבוי מלא לממשלה ולעומד בראשה"

נפתלי בנט הגיע היום (ראשון) לזירת הנפילה בתל אביב והפתיע את כולם כאשר פרגן למבצע שמוביל ראש הממשלה בנימין נתניהו: "מעולם לא הייתי גאה יותר להיות ישראלי. נותן גיבוי מלא לממשלה ולעומד בראשה"

עוד אמר בנט: "אם ישראל לא הייתה פועלת עכשיו - הנזק לא היה כמה בתים, אלא 20,000 כאלה, ממדי הרס כמו פצצת אטום. המעבר שישראל עשתה מדוקטרינה של הרבה שנים של הכלה לדוקטרינה של יוזמה, זאת התפיסה החדשה".

בנט התייחס לגינויים שנשמעים בכמה מקומות בעולם: "גם האירופאים שמגנים אותנו, גם כל הצבועים יודעים היטב שאנחנו עושים את העבודה השחורה והקשה עבור כל העולם. גם הם יודעים שאף אחד אחר לא יחסל את הדיקטטורים האלה, את מנהיגי הטרור - נסראללה, סינוואר, חמינאי, מפקד משמרות המהפכה. נוח להם שאנחנו עושים להם את העבודה. העולם כולו הרבה יותר בטוח בזכות הפעולות האלה".

"לפני כחודש העם האירני יצא לרחובות וצעק לעזרה, אנחנו עשינו את שלנו, עכשיו התור של העם האיראני, לצאת לרחובות ולהילחם על החופש שלהם".

בנט סיים את דבריו בטיפ לעם ישראל: "הדבר הכי חשוב כרגע זה אורך רוח".