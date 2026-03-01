דובר צה"ל במסר לעולם: "המשטר האיראני מכוון נגד אזרחים"

דובר צה"ל לתקשורת הזרה תקף את המשטר האיראני בעקבות האסון הכבד בבית שמש: "המשטר האיראני מכוון נגד אזרחים, אנו יודעים שזו האסטרטגיה שלהם"

רגע אחרי האסון הכבד בבית שמש בו נהרגו 8 בני אדם מפגיעה ישירה של טיל, דובר צה"ל לתקשורת הזרה, סא"ל נדב שושני, תקף את המשטר האיראני והאשים אותם בפגיעה מכוונת נגד אזרחים.

"מאז תחילת מבצע 'שאגת הארי', המשטר האיראני מכוון נגד אזרחים, אנו יודעים שזו האסטרטגיה שלהם" אמר שושני בפוסט שפורסם באנגלית ברשתות החברתיות. "‏במתקפה האחרונה שלהם הם הרגו אזרחים רבים ביישוב בית שמש. ‏המשטר האיראני הוא משטר טרור".

"‏אני שולח את תנחומיי העמוקים למשפחות" הוסיף. "נמשיך לעשות כל שביכולתנו כדי להסיר את היכולות הללו ממשטר הטרור צמא הדם הזה".

מוקדם יותר היום דובר צה"ל התייחס לטענות של תושבי בית שמש לפיהן לא הייתה התראה מקדימה לפני האזעקה כפי שמחייבת מדיניות פיקוד העורף. עם זאת, בצבא הבהירו כי הכל התנהל על פי מדיניות ההתגוננות. בהודעת צה"ל נכתב כי "ההתרעה המקדימה הופעלה כסידרה ועל פי המדיניות בזירת הנפילה בבית שמש".