פורים בצל המלחמה: הרבנות הראשית בהנחיות לקריאת מגילה

רגע לפני חג פורים שיצויין בצל המלחמה באיראן, הרבנים הראשיים לישראל, הרב דוד יוסף והרב קלמן בר, פרסמו היום (ראשון) הנחיות הלכתיות לקריאת מגילה המותאמות למצב הביטחוני ולצורך בשמירה קפדנית על חיי אדם. לדבריו, "פשוט שחובה עלינו להישמע להוראות פיקוד העורף בכל הנוגע לשמירה על הביטחון, ומחמת שיש חשש פיקוח נפש, אסור בהחלט לפעול כנגד ההוראות".

"אמנם בכל שנה מצוה לקרוא את המגילה ברוב עם, אולם בשנה זו מכיון שלדעת כוחות הביטחון התקהלות אנשים רבים במקום שאינו מוגן כראוי מהווה סכנה, היכן שאפשר לקרוא את המגילה במרחב מוגן או במקלט, יש לעשות כן, ואפילו כשמחמת כן אי אפשר לקרוא את המגילה ברוב עם" כתב הרב יוסף. "ואפילו אם מחמת כן יצטרכו לקרוא את המגילה ביחיד ובלא מנין עשרה, יש לעשות כן".

עוד נאמר כי "השומע קריאת המגילה דרך הטלפון או הרדיו או בזום, אינו יוצא ידי חובת מצות קריאת המגילה, ולכן מי שאין בידו מגילה כשרה, ואין לו שום אפשרות לקרוא או לשמוע את קריאת המגילה כראוי, יקרא את המגילה מתוך חומש, בלא ברכות, וכמו כן יאמר הלל שלם בלי ברכות".

"זמן קריאת המגילה בליל פורים הוא אחר צאת הכוכבים, (ובימים אלו הוא בערך בשעה 18:00 בערב) ונמשך הזמן עד עלות השחר" הזכיר. "ואם אין אפשרות לקרוא את המגילה בליל פורים ואפשר לקוראה רק בערב פורים מבעוד יום, יש להקל בשעת הדחק לקרוא את המגילה משעת "פלג המנחה", (ובימים אלו היינו בערך בשעה 16:30 אחה"צ). וכך ינהגו חיילים שמחמת פעילות מבצעית לא יוכלו לקרוא את המגילה בלילה".

לגבי הקריאה ביום, נאמר כי הזמן הוא "משעת זריחת השמש, וזמנה נמשך במשך כל שעות היום, ובשעת הדחק ובמקום צורך גדול אפשר להקל לקוראה החל משעה ושתים עשרה דקות קודם זריחת השמש".

מה עושים אם יש אזעקה באמצע קריאת מגילה?

במענה לשאלה על מה עושים במקרה של אזעקה באמצע קריאת מגילה, הרב יוסף הסביר כי "אם נשמעה התרעה באמצע קריאת המגילה, חייבים להפסיק את הקריאה וללכת מיד למרחב מוגן או מקלט, ואם אפשר ימשיכו שם את קריאת המגילה. ואם אי אפשר להמשיך שם, ימשיכו את הקריאה כשיחזרו למקומם, ואינם צריכים לחזור לראש המגילה אלא ממשיכים מהמקום שהפסיקו. ואפילו אם שהו באמצע הקריאה במשך זמן רב, וגם הפסיקו בדיבור, אינם צריכים לחזור לראש, וממשיכים הקריאה מהמקום שהפסיקו".

בסיכום, הרב יוסף קרא לציבור: "להתחזק בלימוד תורה ובתפלה, וראוי שיקבל כל אחד על עצמו להוסיף בלימוד התורה ובתפלה למען הצלת כלל ישראל, והשי"ת ישמור על עמו ישראל ויעשה עמנו נסים ונפלאות כמו בזמן מרדכי ואסתר, כאשר 'נקהלו היהודים ועמוד על נפשם ואיש לא עמד בפניהם', והן א-ל כביר ולא ימאס תפלת רבים, ויקבל ברחמים וברצון את תפלותינו להצלת העם היושב בציון ולהצלחת חיילי ישראל במערכות המלחמה, וזכותו של אאמו"ר מרן עט"ר זצוק"ל שמסר את נפשו בימי חייו למען כלל ישראל, תעמוד לנו שלא ישמע שוד ושבר ברחובותינו, ונזכה לביאת גואל צדק בקרוב".