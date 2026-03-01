שלושה חיילים אמריקאים נהרגו בתקיפות איראניות

הפנטגון הודיע לפני זמן קצר, כי לפחות שלושה חיילים אמריקאים נהרגו וחמישה נפצעו קשה עד כה במתקפות האיראניות על בסיסים של הצבא האמריקאי במזרח התיכון.

בתוך כך, אחרי שאמש העריכו כי התקיפה באיראן תיארך כחמישה ימים, בארצות הברית מעדכנים הערכות ואומרים כי המבצע יימשך שבועות.

בכיר אמריקני אמר לאל-ג'זירה כי "אנחנו מצפים שהמבצע הצבאי נגדאיראןיימשך שבועות ולא ימים בלבד. ידענו שזה לא יהיה מהיר, אנחנו מוכנים להתמודדות ממושכת".

הוא הוסיף כי "אנחנו לא יודעים בוודאות איך מותו של חמינאי ישפיע על יכולותיה של איראן ותגובותיה הצבאיות. הפעולות הצבאיות שלנו ממוקדות ואנחנו שואפים להשמיד את יכולות הטילים של איראן״.