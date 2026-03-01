הבכיר האיראני מודיע: לא נישבר, נבחר מנהיג עליון חדש

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הגיב לראשונה לדבר מותו של המנהיג העליון המחוסל עלי חמינאי, והסביר כי מי שחושב שהדבר יכניע את איראן, טועה

שר החוץ האיראני, סייד עבאס עראקצ'י, הגיב לראשונה לפרסומים על מותו של המנהיג העליון עלי חמינאי, וגיחך על הרעיון כי הדבר יביא את איראן לכניעה, והודיע כי איראן תגיב באופן מפתיע תוך ימים.

"אם מטרתם היא שינוי המשטר, זו משימה בלתי אפשרית. היעדרותו או מותו של המנהיג אינו אומר זאת". הודיע עראקצ'י ואף הוסיף והודיע כי בניגוד להערכות קיימים נהלים במקום גם למקרה זה "מוסדות המדינה נשארים במקומם, ויש לנו נהלים חוקתיים".

לבסוף הפתיע עראקצ'י וחשף כי ייתכן וכבר ימונה מחליף לחמינאי תוך זמן קצר באופן מפתיע "ייתכן שתראו בחירה של מנהיג עליון חדש בתוך יום או יומיים." הסביר עראקצ'י.