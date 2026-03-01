אמא של תצפיתנית שנפלה בנחל עוז טלטלה את הרשת

את הדברים כתבה, תיקי ברזילי, אמה של תצפיתנית אושר שמחה ברזילי, שספרה בפוסט כואב ומרגש את תחושותיה בימים אלו של לחימה וחיסולו של חמינאי

"החופש הזה, השקט הזה, האפשרות שלהם לחיות בלי פחד הגיעו בגלל השבת השחורה, בגלל הילדים שלנו". את הדברים כתבה תיקי ברזילי, אמא של התצפיתנית , אושר שמחה ברזילי, שנרצחה במוצב נחל עוז ב7 באוקטובר.

הרשתות החברתיות מוצפות היום בתמונות וסרטוני החגיגות ברחבי העולם על חיסולו של מנהיג הרוחני של איראן, חמינאי. בעקבות התמונות העלתה תיקי ברזילי, אמא של התצפיתנית, אושר שמחה ברזילי פוסט מיוחד בו מספרת על תחושותיה ברגעים אלו.

בפוסט שהעלתה כתבה כי הלב שלה נצבט כאשר היא רואה את הסרטונים מכיכרות באירופה אשר במהלך השנתיים האחרונות היו מלאות בשנאה כלפי ישראל ותמיכה בטבח. לדבריה כאשר היא רואה את החופש שלהם, את הערכה הלב שלה נצבט כי את השקט הזה והאפשרות לחיות בלי פחד הם קבלו בגלל השבת השחורה ובגלל הילדים שלנו. "אם אותו יום נורא לא היה קורה לא הם ולא כל המזרח התיכון היו זוכים למציאות אחרת, אבל אנחנו שילמנו את המחיר".

למרות כל הכאב היא מרגישה גאווה שאין לה גבול גאווה בילדים שלנו ובצעירים האמיצים בצבא שבאותו יום לא היה שם ובאלה שקמו ואחר כך הראו לעולם כולו עוצמה בלתי נתפסת. בסיום היא סכמה " יש דבר שברור לי הם הגיבורים האמיתיים, ובימים אלו אני מצדיעה להם כאם כאזרחית וכמי שליבה נשבר אבל עומד זקוף".

אושר שמחה ברזילי היא אחת מתצפיתניות מצב נחל עוז שנרצחו בזמן פלישת מחבלי החמאס ב7 באוקטובר. לאורך כל הלחימה היא הייתה בקשר עם מפקדי על מצבת כח האדם ונתנה לחיילות לדבר עם משפחותיהן. לאחר מותה היא הועלתה לדרגת סמל. בת 19 הייתה במותה.