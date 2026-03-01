בעקבות המלחמה עם איראן: ביטוח לאומי בהודעה חשובה

בעקבות המצב הביטחוני והמלחמה מול איראן, ביטוח לאומי מפרסם הודעה חשובה לציבור. כל הפרטים

המוסד לביטוח לאומי מפרסם הערב (2/3/26) שורה של עדכונים והנחיות לציבור המבוטחים בעקבות מבצע 'שאגת הארי' והמצב הביטחוני המיוחד. בארגון מדגישים כי למרות מצב החירום, הטיפול בתיקים ובפניות נמשך באופן שוטף ורציף.

להלן ריכוז העדכונים המרכזיים:

ועדות רפואיות וקבלת קהל

לשם שמירה על ביטחון הציבור, לא יתקיימו בשלב זה ועדות רפואיות באופן פרונטלי. במידת האפשר, יתקיימו הוועדות באמצעות שיחות וידאו או טלפון, והודעה אישית תימסר למבוטחים הרלוונטיים. מי שמועד הוועדה שלו נדחה עקב המצב, יקבל עדיפות בקביעת מועד חדש עם חזרת השגרה.

בנוגע לקבלת קהל, ניתן לתאם "תור טלפוני" באתר, במסגרתו נציג מהסניף האישי יחזור אל הפונה בשעה שנקבעה לטיפול בבקשתו.

ערוצי שירות זמינים

ערוצי השירות המקוונים ממשיכים לפעול כסדרם, וביניהם:

מוקד טלפוני במספר 6050*

צ'אט אנושי עם נציג באתר

שליחת פנייה מקוונת דרך אתר הביטוח הלאומי

סיוע לנפגעים ולמפונים

עובדי ועובדות הביטוח הלאומי יצאו כבר היום לבתי החולים ולבתי המלון אליהם הועברו המפונים, במטרה לסייע במיצוי זכויות ובמתן עזרה ראשונית.

בנוסף, המוסד נמצא בקשר רציף עם גורמי הביטחון והבריאות כדי להגיע למשפחות השכולות ולנפגעי הטרור האיראני, במטרה ללוות אותם ולתת מענה לצרכיהם בשעה קשה זו.