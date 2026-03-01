ללא משפט או אישום: חצי שנה של מעצר בית לנערי הגבעות

מספר ימים לאחר שבית המשפט בירושלים פסק כי אסור לאסור מי שמסרב לאזיק אלקטרוני, השב"כ חילק צווים של מעצר בית לנערי גבעות

מספר ימים לאחר שבית המשפט קבע כי אסור לשב"כ לאסור מי שמסרב לאזיק אלקטרוני, המחלקה היהודית חילקה צווים לשלושה נערי גבעות שסירבו לחבוש את האזיק, וקבעו כי הם צריכים להיות במעצר בית לחצי שנה.

בלשי ימ"ר ש"י אל בתי הנערים ומסרו להם צו המורה להם להיות במעצר בית מלא למשך חצי שנה. ללא כתב אישום וללא משפט.

מפעילים בגבעות נמסר: "המחלקה היהודית בשב"כ מבצעת פעולה עקיפה של שלטון החוק בצורה הבוטה ביותר, ולאחר שהוכח שצו הפיקוח הטכנולוגי אינו חוקי, ואינה מידתית, ניתן צו מחמיר עוד יותר על הנערים - המונע מהם לעבוד ולהתפרנס, להתפלל במנין, ואפילו לשמוע קריאת מגילה".

בית המשפט: "מדובר במעצר מנהלי"

לפני כשבוע בתי המשפט בירושלים מתחו השבוע ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה ושירות הביטחון הכללי, בעקבות ניסיון לעצור מתיישב עד תום ההליכים בשל סירובו להישמע לצו מנהלי חריג.

הפרשה החלה כאשר אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, הוציא צו מנהלי המחייב את המתיישב לשאת איזוק אלקטרוני. לאחר שהתושב סירב לענוד את המכשיר ואף לא התייצב לחקירה, הגישה יחידת התביעות של מחוז ש"י כתב אישום בהליך מזורז ודרשה את מעצרו מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים.

שופט בית משפט השלום דחה את הבקשה על הסף, תוך שהוא מבהיר כי אין להשתמש בכלי המעצר הפלילי כדי לאכוף צווים מנהליים. בהחלטתו כתב השופט: "הצו בדבר נשיאת האזיק הוא מנהלי במהותו... אין בסמכות בית משפט זה לכוף את המשיב להסכים לשאת את האזיק". השופט הוסיף כי נוצר הרושם שהבקשה למעצר נועדה "לשבור" את התנגדות הנאשם ולכפות עליו את האיזוק.

המשטרה לא ויתרה וערערה לבית המשפט המחוזי, אך גם שם הבהירו השופטים כי המסלול הנכון לבחינת מסוכנות הוא המסלול המנהלי ולא הפלילי. בעקבות הערות בית המשפט, נאלצה המשטרה לסגת מדרישת המעצר והמתיישב שוחרר.