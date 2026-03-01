פיקוד העורף מודיע: זוהה עוד גל שיגורים לעבר ישראל

פיקוד העורף מפרסם כעת התרעות אזוריות, לאחר שזוהו שיגורי טילים איראניים לעבר ישראל, בדגש על אזור הצפון

מדובר צה"ל נמסר כי צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.

"מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים". כך על פי הודעת פיקוד העורף.

בנוסף נמסר כי "ש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה, יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף".

על פי עדויות נמסרו התרעות לאזרחים באזורי הצפון, העמקים וצפון הבקעה לאחר שזוהו שיגורים טילים אל המרחב.