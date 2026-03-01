המומחה מרגיע: הסיכוי שזה יקרה - כמו לזכות בלוטו

בעקבות האסון הכבד בבית שמש, מומחה המיגון רמי לוי מסביר מדוע המרחבים המוגנים הם עדיין הפתרון היעיל ביותר: "פגיעה ישירה בפתח היא כמו לפגוע במחט על כל כדור הארץ"

האסון הקשה בבית שמש, בו נהרגו 9 בני אדם מפגיעה ישירה של טיל איראני במקלט, עורר בשעות האחרונות גל של חששות בקרב הציבור בנוגע ליעילות אמצעי המיגון הקיימים בישראל. אל מול השאלות הקשות, מומחי מיגון מבקשים להרגיע ומדגישים כי המרחב המוגן נותר האמצעי המרכזי להצלת חיים.

בשיחה לאתר 'דה מרקר', הסביר מומחה המיגון רמי לוי כי פגיעות ישירות מהסוג שנראה היום הן אירוע חריג ביותר מבחינה סטטיסטית והנדסית. "פגיעות ישירות הן מחוץ למשחק", אמר לוי. "פגיעה ישירה היא לא חלק מהתרחישים שמנסים להגן מפניהם כסטנדרט, כי זה פשוט בלתי ישים. כדי להגן על מבנה מפגיעה ישירה של טיל בליסטי, נדרשים קירות בעובי של 3.5 עד 5 מטרים, תלוי בסוג הבטון וכמות הברזל".

העיקר להתמגן: "המרחב המוגן מציל חיים"

למרות הטרגדיה, לוי מדגיש כי אסור לציבור להסיק מסקנות מוטעות לגבי הנחיות ההתגוננות. לדבריו, הריצה למרחב המוגן היא עדיין הפעולה הקריטית ביותר בזמן אזעקה: "אני ממליץ לאנשים להמשיך לרוץ למרחבים המוגנים, זה מציל חיים. זה לא משנה אם מדובר בממ"ק, ממ"ד או מקלט – העיקר להתמגן".

המומחה הסביר כי אין צורך בשינוי של תפיסת המיגון הלאומית בעקבות האירוע, שכן רמת הדיוק הנדרשת לפגיעה כזו היא נדירה. "אני לא חושב שהשתנה משהו בתפיסת המיגון, כי אי אפשר לשנות אותה. פגיעה ישירה כמו שראינו היום היא בעלת סיכויים דומים לזכייה בלוטו. פגיעה ישירה בדיוק בפתח של מקלט היא כמו לפגוע במחט על כל כדור הארץ, זו נקודה בגודל חוד של סיכה".