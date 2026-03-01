תוך 24 שעות: צה"ל הגיע לשליטה בשמי איראן

יממה וחצי אחרי פתיחת המערכה באיראן, בחיל האוויר אומרים כי השיגו שליטה מבצעית מלאה בשמי איראן תוך 24 שעות. עד כה הוטלו 2,000 חימושים על אירן, שהם 50% מכל מה שהוטל בכל ימי 'עם כלביא'

יממה וחצי אחרי פתיחת המערכה באיראן, בחיל האוויר יודעים לומר כי תוך 24 שעות השיגו שליטה מבצעית בשמי איראן - וכלשונם, 'סטנד אין' - זאת כדי לספק עוד ועוד חימושים לפגיעה ברחבי איראן.

לפי בכירי חיל האוויר, עד כה הוטלו 2,000 חימושים על איראן, שהם כחמישים אחוז מכל מה שהוטל באיראן ב-12 ימי מבצע "עם כלביא" ביוני האחרון. "האיום צריך להיות מוסר כדי להבטיח שגרת חיים בעורף הישראלי" אמר גורם צבאי, ובכך פועלים בצבא.

בחיל האוויר התייחסו גם לאירוע הקשה בבית שמש ואמרו שהיו מספר נסיונות ליירט את הטיל - אך הם לא צלחו. לדבריהם, נושא זה נמצא בתיחקור.

גורם בחיל האוויר סיפר לסרוגים כי "התנפלנו התקפית על כל מה שיש באיראן. זה התחיל בפגיעה בעשרות רבות של בכירים והמשיך בתקיפות כל העת. היינו צריכים להמציא את עצמנו מחדש וליצור מצב הפתעה וכל זאת תוך כדי יציאה למתקפה שלא בזמן מלחמה בעצימות". הגורם הוסיף ואמר שהאיראנים הצליחו לשקם את קני השיגור, וגם בכך פועלים ברגעים אלו טייסי חיל האוויר הישראלים והאמריקנים.

לגבי שיתוף הפעולה עם ארצות הברית, אמרו בצבא כי האמריקנים עובדים בעיקר בחלק הדרומי של איראן, וצה"ל בחלק המרכזי והצפוני - דבר שמקשה על האיראנים, אבל גם הם למדו מעם כלביא למרות המציאות הקשה בה הם מוצאים את עצמם.