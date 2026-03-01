קור קיצוני; גשם וטמפ' שלא נראו הרבה זמן: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר הערב והלילה, בין ראשון לשני, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. במישור החוף הדרומי ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

יום שני: בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף הדרומי. בשעות הצהריים ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל בהרי המרכז. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

יום שלישי: בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה ברובן רגילות לעונה.