יעקב ברדוגו רומז להדלפה: "איך היא הייתה מאופרת ב-8:16?

יעקב ברדוגו טוען כי גורם בכיר הדליף לחדשות 12 את דבר התקיפה באיראן: "למי היה חשוב לתדרך את חדשות 12?"

איש התקשורת והפרשן הפוליטי של ערוץ 14, יעקב ברדוגו, רומז כי גורם בטחוני הדליף לחדשות 12 על תזמון התקיפה באיראן. ברדוגו תולה את טענתו בכך שיונית לוי הייתה באולפן כבר בשעה 8:16 בבוקר, כשהיא מאופרת.

בפתח תכניתו ברדיו 'גלי ישראל' אמר ברדוגו: "בערב הזה אני ממשיך לתהות, מי מגורמי המדינה, מי מגורמי הצבא, מי מגורמי המוסד, היה לו חשוב לתדרך את ערוץ 12?".

ברדוגו הוסיף: "ב-8:16 יונית לוי הייתה כבר באולפן, מאופרת, יחד עם ניר דבורי. אני אומר לכם פה ע"פי מידע שברשותי, הם לא באו וישנו באולפן בחודש האחרון והיו מאופרים 24/7. וזו לא קנאת 12 ו-14, אנחנו לא שידרנו, לא מעניין אותי. אותי מעניין, מי העז?"