עיר ראשונה הודיעה: חל איסור להתקהל לקריאת מגילה

עיר ראשונה הודיעה הערב כי בעקבות המצב הבטחוני והחשש מירי טילים מאיראן, חל איסור על התקהלויות גם לצורך קריאת המגילה

בתום ישיבת הערכת מצב שקיים הערב ראש העיר רמי גרינברג, בהשתתפות נציגי פיקוד העורף, משטרת ישראל, כיבוי אש וכלל כוחות הביטחון, פרסמה עיריית פתח תקווה את הנחיותיה המעודכנות לקראת יום שני (2.3). בעירייה מדגישים כי כוחות הביטחון זמינים וערוכים לכל תרחיש.

להלן ריכוז ההנחיות והשינויים בעיר:

מערכת החינוך והעסקים

מחר, יום שני, לא יתקיימו לימודים פיזיים בבתי הספר ובגנים. הלמידה תתבצע מרחוק, וצוותי החינוך בכל הגילים יצרו קשר עם התלמידים. בנוסף, עד להודעה חדשה, אין לפתוח בתי עסק ברחבי העיר, למעט מרכולים שימשיכו לפעול כסדרם.

ביטול אירועי פורים והתקהלויות

בשל הנחיות פיקוד העורף האוסרות על התקהלות, העדלאידע העירונית ויתר אירועי החג והפעילויות הבלתי פורמליות מבוטלים. בעירייה מבהירים כי לאור המצב לא ניתן להתכנס לקריאת מגילה בבתי הכנסת ובמרחבים הציבוריים.

כדי לשמר בכל זאת את אווירת החג, העירייה תפעיל "משאיות שמחה" שיעברו בשכונות העיר מחר בשעות הערב (20:00-19:00) וביום שלישי בשעות הבוקר והצהריים (14:00-10:00).

בטיחות ונפצים

העירייה פונה להורים ולילדים בבקשה להחמיר בנושא הנפצים: "אנו מבקשים בכל לשון של בקשה לא לאפשר לילדים לשחק עם נפצים. הדבר מסוכן ובימים אלה עלול לעורר בהלה רבה".

כמו כן, הציבור מוזהר מפני נגיעה בנפלים או מצררים. במקרה של זיהוי חפץ חשוד יש להתרחק מיד ולדווח למוקד 100 של המשטרה, שכן מדובר בסכנת חיים ממשית.