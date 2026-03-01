הותר לפרסום: צה"ל תקף עשרות מפקדות כשבתוכן חיילים איראניים

בגל תקיפות רחב שנמשך בשעות האחרונות, ולאחר שחיל האוויר השיג עליונות אווירית מלאה בשמי טהרן, תקף צה"ל עשרות מפקדות לחימה מרכזיות של המשטר האיראני. בין היעדים שהושמדו: מפקדות של משמרות המהפכה, מפקדות מודיעין, מתקנים של חיל האוויר של משמרות המהפכה ומפקדות של גופי ביטחון הפנים.

התקיפות כוונו למפקדות שבהן זיהה אגף המודיעין פעילות אינטנסיבית של חיילי משטר הטרור האיראני. מדובר בדרגים האחראים לניהול המערכה הנוכחית ולתכנון מתווי טרור נגד מדינת ישראל ומדינות נוספות באזור.

דובר צה"ל

בין המטרות הבולטות שהותקפו היה מתחם חירום ששימש את אגף המבצעים ואגף המודיעין של המשטר. ממתחם זה פעלו הבכירים לניהול הלחימה ולבניית תמונת המצב המבצעית והמודיעינית של הצבא האיראני.

בצה"ל מבהירים כי גל התקיפות שהושלם פוגע עמוקות ביכולות הפיקוד והשליטה של משטר הטרור, תוך חיסול חיילים ששהו בתוך המפקדות המרכזיות ביותר שלו בזמן התקיפה.

הצבא ממשיך להדגיש כי יפגע במערכיו ובחייליו של משטר הטרור האיראני בכל מקום בו יפעלו, וכי המערכה להסרת האיומים על עורף מדינת ישראל נמשכת.