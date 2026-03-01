במטח האחרון: פגיעה ישירה במחוז דן, חשש ללכודים ונפגעים

כוחות חירום זיהו נפילה ופגיעה ישירה באזור גוש דן, לאחר המטח האחרון ששוגר אל עבר ישראל. קיים חשש ללכודים בבניין ודיווח על לפחות חמישה נפגעים בזירה.
מכוחות החירום נמסר כי צוותים פועלים בשעה זו בזירת נפילת טיל במבנה מסחרי בגזרת המחוז. צוותי הכיבוי וההצלה מרכזים מאמץ בביצוע סריקות יסודיות במבנה תחת חשש כבד להימצאות לכודים, ובמקביל פועלים לכיבוי מוקדי האש.
עקב העשן הרב המיתמר מהזירה, דיירי הבניינים הסמוכים הונחו להסתגר בבתיהם עד לסיום פעולות הכיבוי, נכון לעכשיו, פונה מהזירה פצוע אחד במצב קל והועבר לידי גורמי הרפואה, קיימים דיווחים על חמישה פצועים נוספים.
מהמידע שנמסר, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי לגבר כבן 50 במצב בינוני ו-5 פצועים נוספים במצב קל.
