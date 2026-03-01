דרמה עולמית: מעצמות אירופה נכנסות למלחמה עם איראן

התקשורת האירופאית מדווחת כי מנהיגי שלושת מעצמות אירופה, גרמניה, צרפת ובריטניה, החליטו להיכנס גם הם למלחמה עם איראן, לאחר התייעצות אסטרטגית משולשת

מנהיגי שלושת מעצמות אירופה, נשיא צרפת עמנואל מקרון, ראש ממשלת בריטניה קייר סטארמר, וקנצרל גרמניה פרידריך מרץ, החליטו באופן משותף להיכנס גם הם למערכה כנגד איראן, כך על פי התקשורת האירופאית. נושאת המטוסים הצרפתית, שארל דה גול, כבר עושה את דרכה אל המזרח התיכון.

על פי הדיווח של רשת התקשורת AFP, מנהיגי שלושת המעצמות קיימו התייעצות אסטרטגית משותפת בשעות האחרונות, בה הוחלט, במיוחד לאור השיגורים האיראניים לעבר קפריסין ומדינות נוספות במרחב הים התיכון, בנוסף לכתוצאה מהדיווחים על איומים מצד טהראן אל עבר אירופה, כי הגיע הזמן שגם הם יפעלו כנגד איראן.

על פי דבריהם של יודעי דבר שמסרו לגופי התקשורת, שלושת המנהיגים החליטו להיכנס גם הם לעומק המערכה כנגד טהראן, קודם כל במתאר הגנתי, על מנת לסייע בהגנת שטחן וריבונותן של בנות ברית רבות אש נמצאות תחת מתקפה, אך אותם יודעי דבר לא חסמו לחלוטין את האפשרות שהחלטה זו תוביל בסופו של דבר גם להשתתפות אקטיבית במערכה כנגד איראן.

נושאת המטוסים הצרפתית, השארל דה גול, שלקחה חלק בתרגילים ואימונים סמוך לחופי צרפת, יצאה כעת על פי דיווחים לכיוון המזרח התיכון, כאשר בנוסף אליה יחלו לנוע בקרוב גם כלים נוספים של צרפת, גרמניה ובריטניה.