החגיגה נגמרה: המשטרה עצרה פלסטיני שחגג באזעקה

פלסטינים חגגו לצד פעילים ישראלים בזמן ירי מאיראן לעבר מדינת ישראל אמש (שבת). היום שוטרי מחוז ש"י עצרו חשוד חשוד ראשון, תושב סמוע בן 60, שתועד כאמור בסרטון והוא הועבר לחקירה בתחנת המשטרה. חקירתו נמשכת.

חגיגות בזמן אזעקה | צילום: דוברות המשטרה

מהמשטרה נמסר: "נדגיש, כי צפויים מעצרם של מעורבים נוספים שהיללו ושמחו בעת מעשיו של האויב בעת מלחמה. משטרת ישראל תפעל בנחישות נגד כל אלו שינצלו את המצב הביטחוני בשעת מלחמה ויסיתו כנגד מדינת ישראל, יעודדו את האויב ויתמכו בפגיעה בביטחון אזרחי מדינת ישראל, באשר הם".



