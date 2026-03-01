קנצלר גרמניה: "תומכים במבצע באיראן, גם אם לא יכולים לעזור"

הקנצלר הגרמני, פרידריך מרץ, הודיע לפני זמן קצר בשיחה עם כתבים כי גרמניה תומכת במטרות המבצע נגד המשטר באיראן, גם אם איננה בעמדה לסייע

בניגוד לשותפיו הרבים באירופה המערבית, הקנצלר הגרמני הודיע על תמיכה במטרות המערכה כנגד המשטר באיראן, והודיע כי ההטפות של מנהיגים אירופאים אחרים מיותרות וחסרות משמעות.

"אנחנו לא מתכוונים להטיף לשותפינו, עכשיו זה לא הזמן לעשות את זה, למרות שאנחנו סולדים מהשימוש בכוח צבאי, אנחנו תומכים ברבות ממטרות המערכה " הודיע הקנצלר מרץ.

בנוסף הודיע: "מעבר לכך, זה לא מקומנו לבקר פעילויות שאין כלל ביכולתנו להשיג או לבצע, בתור הממשלה הפדרלית אנחנו מתכוונים לעסוק רק במה שנוכל לעזור בו".

ההודעה של הקנצלר מגיעה לאחר מספר גינויים ששוגרו ממנהיגים אירופאים אל עבר ישראל וארה"ב, בהם גם נשיא צרפת מקרון, וראשת מועצת האיחוד האירופאי קאיה קאלאס.