השמדת עיר טילים תת קרקעית: ארה"ב חושפת את מתקפת מפציצי ה-B2

לאחר שאמש שוגרו בחשאיות מוחלטת מפציצי ה-B2 האסטרטגיים של ארצות הברית לקחת חלק בתקיפות עומק כנגד איראן, צבא ארה"ב חושף תיעוד ראשון ואת מטרות המבצע

פיקוד המרכז האמריקאי, CENTCOM, האחראי על גזרת המזרח התיכון, פרסם תיעוד ראשון מהזנקת מפציצי ה-B2 החמקנים אל מבצע תקיפות עומק חשאי בלב איראן. המפציצים החמקנים ביצעו טיסה רצופה כל הדרך מארצות הברית אל איראן וחזרה, שם ביצעו תקיפות עומק עוצמתיות במיוחד.

צילום: חיל האוויר האמריקאי.

בתיעוד שפורסם על ידי CENTCOM ניתן לראות את ההכנות של המפציצים להמראה ואת הזנקתם אל המבצע, שם כפי שחשפו כעת בפיקוד המרכז, ביצעו רביעיית החמקנים האסטרטגיים מסוג B2 תקיפות עומק עוצמתיות כנגד אחת מ-"ערי הטילים" התת קרקעיות של המשטר האיראני.

על פי הפיקוד, המפציצים הטילו עשרות חימושים חודרים במשקל של טון כל אחד על המתקן התת קרקעי שהכיל מצבורי טילים בליסטיים קטלניים.



