דיווח דרמטי: עריקים בצבא האיראני ובמשמרות המהפכה

דיווחים על בריחת חיילים וקצינים מהצבא האיראני, והוראה סודית של יורש העצר האיראני להמונים לחכות בבתים עד לסיום המלאכה האמריקנית

האם משטר האייתוללות בטהרן נמצא בדרכו להתפרקות מבפנים? בראיון סוער שקיימו ברק סרי ואלי אוחנה ברדיו 103FM עם רני עמרני, מנכ"ל רדיו 'רן' בפרסית, עלתה תמונה של משטר הנמצא בנקודת שפל היסטורית, כשהסימן המובהק ביותר לכך הוא תופעת העריקות בשורות כוחות הביטחון האיראניים.

לדברי עמרני, הטלטלה שחווה איראן בעקבות האירועים האחרונים חלחלה עמוק אל תוך מוקדי הכוח של המשטר. "כבר עכשיו מתקבלים דיווחים על עריקים בצבא האיראני ובמשמרות המהפכה", חשף עמרני. לדבריו, חיסולו של המנהיג העליון הוא האירוע ששינה את כללי המשחק באזור: "חיסול חמינאי זה הפור הכי גדול שנפל שם. לפני 2,500 שנה המן נפל, עכשיו חמינאי".

ההוראה מהאופוזיציה: "לחכות בבתים"

עמרני הסביר כי העובדה שמיליוני איראנים טרם שטפו את הרחובות אינה מעידה על תמיכה במשטר, אלא על אסטרטגיה מתוכננת של האופוזיציה בשיתוף עם הממשל האמריקני. "בינתיים גם דונלד טראמפ וגם יורש העצר רזא כורש עלי פהלווי, שהוא המנהיג של האופוזיציה האיראנית, אמרו לאנשים לחכות בבתים", הסביר.

התוכנית, לפי עמרני, היא להמתין להשלמת המהלכים הצבאיים: "להמתין, לא לצאת עכשיו. לחכות שהאמריקנים יסיימו את העבודה שלהם. ואז פהלווי ייתן קריאה לעם האיראני לצאת לרחובות – ומיליונים יצאו".

זה לא קפלן: "מי שיוצא לרחוב יודע שיחטוף כדור"

בתשובה לשאלה מדוע הפחד עדיין משתק חלקים נרחבים מהציבור, ערך עמרני הבחנה חדה בין המחאות בישראל לבין המציאות הרצחנית בטהרן. "ההפגנות באיראן אינן דומות למחאות במדינות דמוקרטיות. מי שיוצא לרחוב יודע שהוא עלול לקבל כדור. זה לא כמו ההפגנות בקפלן, פה לא יורים באנשים. שם על כל מי שיוצא לרחוב יש עוד מאות אלפים שיושבים בבית ומפחדים".

למרות הפחד, עמרני מעריך כי השילוב בין העריקות בשורות הצבא לבין הלחץ החיצוני והכנת האופוזיציה בחו"ל, מציבים את המשטר האיראני בפני סכנה קיומית ממשית שעשויה להוביל לפירוקו הסופי.