גדעון סער מסיר את סימני השאלה: "למלחמה הזאת יש מטרה אחת"

בתדרוך מדיני והסברתי לשגרירי ישראל ברחבי העולם, הבהיר שר החוץ גדעון סער כי למלחמה ההנוכחית עם איראן יש מטרה אחת

שר החוץ גדעון סער קיים לפני זמן קצר תדרוך מקוון נרחב לשגרירי ישראל הפרוסים ברחבי העולם. במהלך התדרוך עסק השר במצב המדיני והביטחוני, והעביר לשגרירים הנחיות עבודה בתחומי המדיניות וההסברה הישראלית בזירה הבינלאומית.

"המשטר בטהרן מחויב להשמדתנו"

בפתח דבריו הגדיר השר סער את יעדי המערכה הנוכחית: "מטרת המלחמה היא הסרת האיומים הקיומיים ממדינת ישראל לטווח ארוך. כל עוד המשטר הנוכחי קיים באיראן – לא ניתן להשיג את היעד הזה".

לדבריו, המשטר בטהרן לא שינה את תוכניותיו למרות המכות שספג: "המשטר הרצחני באיראן עדיין מחויב להשמדת מדינת ישראל ולא שינה שום דבר באסטרטגיה שלו. לא בכוונות להגיע לנשק גרעיני, לא בכוונות שלו להגיע לייצור בהיקף אדיר של טילים בליסטיים ארוכי טווח, ולא באסטרטגיה שלו להשתמש בשלוחות טרור מסביב למדינת ישראל".

מיליארד דולר לחיזבאללה מאז הפסקת האש

סער חשף נתונים על המשך המימון האיראני לשלוחות הטרור באזור: "חיזבאללה, רק מאז הפסקת האש, קיבל למעלה ממיליארד דולר. חמאס קיבלה בשנה החולפת יותר כסף ממה שקיבלה לפני המלחמה. כוונת העל של המשטר נשארה השמדת מדינת ישראל".

שר החוץ הסביר כי איראן פעלה להעביר את פרויקט הגרעין וייצור הטילים לעומק התת-קרקע: "הם ניסו להגיע לאזור חסינות שבו לא אנחנו ולא האמריקאים היינו יכולים לפגוע מהאוויר. יחד עם המחאה שדוכאה באכזריות, זה הביא אותנו למסקנה כי יש לפעול, והזמן לפעול הוא עכשיו".

קונצנזוס במערכת הביטחון

לסיום הדגיש שר החוץ כי ההחלטה על המהלכים האחרונים התקבלה בתיאום מלא ומוחלט בין כלל הדרגים: "זו החלטה שהתקבלה על ידי הקבינט הביטחוני פה אחד, בהמלצה של כל סוכנויות הביטחון של מדינת ישראל – מוסד, שב״כ, מל״ל וצה״ל, ללא יוצא מן הכלל".