בצבא מודים: זו הסיבה לפגיעה הישירה במקלט

תחקיר ראשוני של האסון הכבד שגבה את חייהם של תשעה בני אדם: גורמים ביטחוניים חושפים את הפרטים הראשונים מתחקיר האירוע

בעקבות האסון הכבד בבית שמש, בו נהרגו תשעה בני אדם מפגיעה ישירה של טיל איראני במקלט, מתפרסמים הערב (א') פרטים ראשונים מתוך התחקיר המבצעי של מערך ההגנה האווירית. גורמים ביטחוניים הסבירו כי למרות הניסיונות לבלום את הטיל, המערכות לא הצליחו למנוע את הפגיעה הקטלנית.

בשיחה לאתר ynet אמרו הגורמים: "התקדמנו מאוד בהגנה, אבל אין 100 אחוז", הסבירו הערב הגורמים את השתלשלות האירועים. לפי התחקיר הראשוני, בוצעו ניסיונות יירוט לעבר הטיל הבליסטי שעשה את דרכו לעיר, אך אלו לא צלחו: "היו ניסיונות יירוט של הטיל שנפל בבית שמש שלא צלחו. שוגר מיירט שהחטיא".

במערכת הביטחון מדגישים כי האירוע עדיין נמצא תחת חקירה מעמיקה: "אנחנו עוד מתחקרים את האירוע. ההתנהגות של הציבור מאפשרת לנו אורך נשימה, אבל פגיעה ישירה יכולה לחדור".

האסון הקשה מעלה שוב לסדר היום את חומרת האיום הנשקף ממערך הטילים של טהראן. "זה מחדד את הצורך המשמעותי לטפל באיום הטילי קרקע-קרקע", הוסיפו הגורמים, "זה איום קיומי ממש. אנחנו משקיעים בטיפול באיום הזה".