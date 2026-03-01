התפתחות בחקירה: העיתונאי יואב זיתון צפוי להשתחרר למעצר בית

הכתב הצבאי של ynet, יואב זיתון, צפוי להשתחרר למעצר בית לאחר שבפרקליטות סבורים כי בשלב זה אין תשתית ראייתית מספקת להמשך מעצרו. זיתון נעצר בשבוע שעבר בחשד שביצע מעשה סדום בקטין בן 15 לאחר שהכירו באפליקציית הכרויות

הכתב הצבאי של ynet, יואב זיתון, צפוי להשתחרר למעצר בית בתנאים מגבילים, לאחר שבפרקליטות התרשמו כי בשלב זה אין תשתית ראייתית מספקת להמשך מעצרו.

זיתון נעצר בשבוע שעבר בחשד כי ביצע מעשה סדום בקטין בן 15. על פי החשד, השניים הכירו באפליקציית ההיכרויות ונפגשו בחדר אשפה בבניין שבו מתגורר הקטין.

במהלך החקירה עלו סתירות בעדותו של הנער, ובשל כך הוחלט כי זיתון ישוחרר למעצר בית. השחרור צפוי להתבצע מחר, בכפוף לתנאים מגבילים.

המעצר בוצע ביום חמישי, לאחר שאביו של הנער הביא אותו לתחנת המשטרה. בהמשך נלקח הקטין לבית החולים, שם עבר בדיקה ייעודית לנפגעי תקיפה מינית. על פי הדיווחים, הממצאים הרפואיים שנאספו תומכים לכאורה בגרסתו כי הותקף מינית.

הנער מסר לחוקרים את הטלפון הנייד שלו, ובידי המשטרה מצויות גם ההתכתבויות בינו לבין זיתון.

זיתון מצדו הכחיש במהלך החקירה כי ידע שמדובר בקטין. לדבריו, המפגש ביניהם התקיים בהסכמה. הוא אף ביקש לקיים עימות עם המתלונן והביע נכונות לעבור בדיקת פוליגרף כדי לחזק את טענותיו.