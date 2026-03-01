אחרי הפגיעה בשטחה: האמירויות הנחיתה מכה קשה על טהראן

איחוד האמירויות לא נשארו לשתוק בעקבות התקיפות האיראניות החוזרות אל תוך שטח המדינה, משרד החוץ האמיראתי יצא בהצהרה דרמטית

משרד החוץ של איחוד האמירויות מפרסם תגובה ראשונה למתקפות החוזרות של איראן על המדינה, ומנחית מכה דיפלומטית על המשטר בטהראן, ממשרד החוץ נמסר כי יסגרו סופית את הנציגיות הדיפלומטיות בטהראן וערים נוספות במדינה, מהלך שהיה שמור עד כה למשטרים שהפכו למוקצים בעולם הערבי, כמו משטרו של בשאר אל אסד.

מאיחוד האמירויות נמסר על ידי משרד החוץ כי: "מדינת איחוד האמירויות מודיעה רשמית וסופית על סגירת השגרירות בטהראן והסרת כלל המשימות הדיפלומטיות וצוותי הקשרים בין המדינה, זאת כתגובה ראשונית אל מתקפות הטילים האיראניות".

בהודעה שפרסמה מסרו בנוסף: "הרקע לכך הוא התוקפנות הרקטית האיראנית הבוטה שנועדה לפגוע בשטחי המדינה, ואשר נחשבת להתקפות עוינות שפגעו באתרים אזרחיים, לרבות אזורי מגורים, שדות תעופה, נמלים ומתקני שירותים. התקפות אלו חשפו אזרחים חפים מפשע לסכנה, בהסלמה מסוכנת וחסרת אחריות המהווה הפרה בוטה של הריבונות הלאומית, בניגוד מוחלט לחוק הבינלאומי ולאמנת האומות המאוחדות".

בנוסף הודיעו האמירתים, כי הם שומרים לעצמם את הזכות להגיב בדרכים נוספות אל הפעילות האיראנית.