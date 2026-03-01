טראמפ מאיים: "השמדנו 9 ספינות איראניות, נשמיד את כל הצי"

הנשיא טראמפ חשף כי לאורך ימי המבצע כנגד איראן, הושמדו כבר 9 ספינות מלחמה, אחוז משמעותי מהצי האיראני, ומבטיח להשמיד את כל כולו

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לפני זמן קצר ברשת החברתית בבעלותו, Truth Socail, כי ארצות הברית השמידה כבר חלקים משמעותיים מצי ספינות המלחמה האיראני, והודיע כי לא יעצור עד שכל כולו יושמד.

הנשיא האמריקאי חשף בפוסט ברשת כי: "תדרכו אותי ברגע זה שהשמדנו עד כה 9 ספינות מלחמה של הצי האיראני, חלקן היו גדולות, משמעותיות וחשובות ביותר, אנחנו הולכים לרדוף גם אחרי שאר הצי" הודיע הנשיא בנחרצות.

טראמפ המשיך והתחייב: "תוך זמן קצר הן כולן ינוחו בקרקעית הים, בנוסף לכך, השמדנו גם את מפקדת הצי המרכזית של איראן".

הנשיא סיים את הודעתו בהתבדחות על חשבון איראן: "חוץ מכל זה, הצי שלהם מתפקד בסדר גמור!".