טראמפ לאיראנים: "חמינאי חוסל, אנחנו נעזור, צאו לרחובות!"

הנשיא, דונלד טראמפ, פרסם הצהרה מוקלטת מיוחדת בנושא המערכה הישראלית-אמריקאית כנגד המשטר באיראן. טראמפ הדגיש כי המבצע ימשך ככל שידרש, עד להשגת כלל המטרות של המבצע והסביר כי המערכה הייתה חייבת לקרות, "זה המחיר של עם חופשי, לפעמים צריך לעשות דברים שאחרים לא מוכנים" הסביר טראמפ.

הבית הלבן

טראמפ פתח את דבריו והסביר: "במהלך 36 השעות האחרונות, ארצות הברית ושותפותיה פתחו באחד המבצעים הצבאיים הגדולים והמורכבים בהיסטוריה. מאות מטרות ברחבי איראן הותקפו, בהן מתקני משמרות המהפכה, מערכות הגנה אווירית, נכסים ימיים ומרכזי פיקוד. הלחימה נמשכת במלוא עוזה ותימשך עד להשגת כל היעדים". התחייב הנשיא טראמפ.

בנוסף התייחס הנשיא למותם של שלושה חיילים אמריקאים ופציעתם של מספר נוספים, והביע את צערו בעקבות המקרה, אך הדגיש כי ייתכן והמבצע ידרוש מחירים נוספים בהמשך: "למרבה הצער, סביר שיהיו עוד נפגעים לפני שהדבר יסתיים. נעשה כל שביכולתנו כדי למנוע אובדן חיים נוסף, אך אמריקה תנקום את מותם של הנופלים ותנחית מכה קשה על הטרוריסטים שניהלו מלחמה נגד הציוויליזציה עצמה. כאומה אחת, אנו מתאבלים על חיילינו שנפלו, מתפללים להחלמת הפצועים ושולחים אהבה והוקרה עמוקה למשפחות שהקריבו את היקר להן מכל".

הנשיא הוסיף כי למרות הכאב, נחישותה של ארצות הברית יחד עם ישראל לראות את יעדי המבצע מושגים לא נחלשה: "נחישותנו , וכך גם נחישותו של ישראל, מעולם לא הייתה חזקה יותר. אמריקה נותרה האומה העשירה והחזקה בעולם, והחירות והביטחון שמהם אנו נהנים קיימים בזכות לוחמים המוכנים למסור את נפשם להגנת עמנו. הם נלחמים טוב מכולם".

טראמפ הוסיף וציין כי הגיע העת לשים סוף למשטר המאיים על העולם: "כמעט חמישים שנה שהקיצונים הללו מאיימים על ארצות הברית ועל ישראל תוך קריאות להשמדתנו. הם נותני החסות הגדולים בעולם לטרור. האיומים הבלתי נסבלים הללו לא יימשכו עוד".

והדגיש כי המבצע גם מיועד להבטיח את שגשוגה וביטחונה ארוך הטווח של ארה"ב: "משטר איראני החמוש בטילים ארוכי טווח ובנשק גרעיני יהווה איום חמור על כל אמריקאי ועל העולם כולו. לא נאפשר למשטר שמקים צבאות טרור לסחוט את העולם לפי רצונו המרושע. המבצע הזה נועד לא רק לביטחוננו שלנו, אלא גם למען ילדינו ולמען הדורות הבאים. זו חובתה ונטל האחריות של אומה חופשית".

לבסוף, פנה הנשיא טראמפ אל האיראנים עצמם, לאלה הנאמנים למשטר הודיע: "חסינות מלאה, או עמדו בפני מוות ודאי". בעוד קרא לעם האיראני לקחת את גורלו בידיו: "אני קורא לפטריוטים איראנים השואפים לחופש לנצל את הרגע הזה. היו אמיצים, היו נועזים, היו גיבורים, והשיבו לעצמכם את ארצכם. אמריקה איתכם. הבטחתי לכם הבטחה וקיימתי אותה. השאר תלוי בכם . ואנחנו נהיה שם כדי לעזור".