בעקבות האסון בבית שמש: פיקוד העורף בהודעה קריטית

רמ"ח מיגון פיקוד העורף אל"מ איתי זמיר, התייחס הערב (ראשון) לאסון הקשה בבית שמש, בנו נרצחו 9 בני אדם ונפצעו עוד עשרות.

בדבריו הוא מסר: "בעקבות המקרה הקשה והמצער בו נפגעו אזרחים בעת שהיה במקלו חשוב לי להסביר מספר דברים, אף אמצעי מיגון אינו הרמטי ומגן ב-100% מהמקרים, לא מקלט, לא ממ"ד, לא מחסה וגם לא חדר מדרגות או חלל פנימי.

אך יש כאן דגש קריטי, במבחן התוצאה מול איראן המקלטים והממ"דים הצילו חיים של עשרות אלפי אנשים, גם בפגיעות בעלות הדף הרסני, מי שהיה במקלט או בממ"ד - ניצל".

עוד הוסיף זמיר: "המקלט בנוי מתקרה וקירות מבטון מחוזק ועובי משמעותי המתכוננים לספוג ולבלום לחצי הדף ורסיסים כבדים, זאת במטרה להבטיח שהמקלט יספק את רמת המיגון הגבוהה ביותר אל מול מגוון רחב של איומים. הקפידו על הנחיות פיקוד העורף, הן מצילות חיים".