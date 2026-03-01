השלב ראשון: האמריקאים חושפים את תוצאות המערכה אחרי 24 שעות

פיקוד המרכז האמריקאי פרסם סיכום ראשוני של היממה הראשונה למערכה כנגד איראן, בה חשפו את המטרות שהותקפו, הכלים שתקפו ועוד שורה של פרטים מבצעיים אסטרטגיים

פיקוד המזרח התיכון האמריקאי, Centcom, מפרסם סיכום יעדים ראשוני של המערכה באיראן, ומסכם את כלל נתוני 24 השעות הראשונות. איזה יעדים הותקפו, בעזרת אילו כלי טיס וחימושים וכיצד נראה עד כה מבצע "זעם אפי" של ארצות הברית.

ראשית, ציינו בפיקוד כי בהוראת נשיא ארצות הברית, יצאה לדרך מערכה רחבה זו, נגד יעדים אסטרטגיים באיראן בעקבות איום ארוך שנים על אזרחים אמריקאים מצד המשטר בטהראן, וכי איראן פוגשת "כוח מוחץ" בפעילות האמריקאית.

לאחר מכן סקרו האמריקאים את כלל הכלים (המותרים לפרסום) שנעשה בהם שימוש עד כה במהלך 24 השעות הראשונות למבצע ההיסטורי.

פירוט כוחות ונכסים אמריקאיים במבצע "זעם אפי"

כלי טיס ותקיפה אווירית:

מפציצי חמקן אסטרטגיים: B-2 Spirit.

מטוסי קרב חמקנים: F-35 Lightning II ו-F-22 Raptor.

מערכי קרב רב-משימתיים: F-18 Hornet ,F-16 Fighting Falcon ומטוסי תקיפה A-10 Thunderbolt II.

לוחמה אלקטרונית ובקרה: מטוסי לוחמה אלקטרונית EA-18G Growler ומטוסי שליטה ובקרה (AWACS).

מערכות הגנה ויכולות ימיות:

נושאות מטוסים: נושאות מטוסים מונעות בגרעין (Nuclear-Powered Aircraft Carriers).

ליווי ימי: משחטות טילים מונחים (Guided-Missile Destroyers).

מערכות הגנה מטילים: סוללות Patriot וסוללות THAAD להגנה מפני טילים בליסטיים.

לוחמה בכטב"מים: מערכות ייעודיות לשיבוש והפלת כלי טיס בלתי מאוישים.

מודיעין, כטב"מים וכוחות קרקע:

מערך כטב"מים: שימוש בכטב"מי MQ-9 Reaper ודרוני LUCAS.

איסוף וסיור: מטוסי סיור ימי P-8 Poseidon ומטוסי ביון RC-135.

ארטילריה רקטית: מערכות M-142 HIMARS.

לוגיסטיקה ותמיכה מבצעית:

תדלוק אווירי וימי: מטוסי תדלוק ואוניות תדלוק ייעודיות.

תובלה ולוגיסטיקה: מטוסי מטען כבדים מסוג C-17 Globemaster ו-C-130 Hercules.

תקשורת: מערכי ממסר תקשורת מוטסים.

מעבר לכך, גם פירטו האמריקאים את המטרות וסוגי היעדים כנגדם פעלו הכוחות האמריקניים ביממה הראשונה למערכה.

סוגי המטרות

התקיפות מתמקדות בתשתיות אסטרטגיות וטקטיות: