הנשיא טראמפ מודיע: זה משך הזמן שהלחימה תימשך לכל הפחות

הנשיא טראמפ התראיין לתקשורת הבריטית, וחשף כמה זמן לכל הפחות יימשך המבצע באיראן, וגם גילה סוד קטן על מי שכבר נלחם מאחורי הקלעים

הנשיא דונלד טראמפ חושף פרטים רגישים מתוך ההערכות הצבאיות האמריקאיות למלחמה עם איראן, וחושף כי מההתחלה ידע שלא מדובר במהלך של ימים בודדים, ושכולם היו שותפים להערכה זו, ובנוסף חשף את מעורבותן של מדינות ערב בלחימה.

הנשיא טראמפ שוחח עם מגזין בריטי וחשף בראיון, כאשר נשאל אל פרק הזמן שצפוי לקחת המבצע הצבאי נגד איראן: "זה תמיד היה אמור להיות תהליך של 4 שבועות, הערכנו מההתחלה שזה פרק הזמן שזה צפוי לקחת, פחות או יותר, ארבעה שבועות".

טראמפ הוסיף והסביר: "למרות הכוח העצום שאנחנו משתמשים בו, זו מדינה גדולה מאוד, הרבה מאוד שטח, אז זה יקח ארבעה שבועות".

בקשר למדינות ערב ושכנותיה של איראן, אשר עד כה סופגות את האש אך לא מחזירות באופן פומבי, רמז טראמפ כי אולי יש דברים שאנחנו לא יודעים.

"שוחחתי עם כמה מדינות באזור, שוחחתי עם מנהיגי בחריין, ערב הסעודית, איחוד האמירויות הערביות, קטאר, ירדן..ועוד כמה".

בקשר לדיווחים עם האפשרות כי סעודיה תיכנס למערכה ענה טראמפ בכנות בוטה ומסקרנת: "הם נלחמים, תאמין לי שהם כבר נלחמים".