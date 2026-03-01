השינוי בטהראן כבר הגיע? טראמפ חשף את "ההנהגה החדשה באיראן"

בעוד שאיראן "הרשמית" נשבעת לנקום את מותו של המנהיג העליון, עלי חמינאי, שחוסל בתקיפה ישראלית-אמריקאית, הנשיא טראמפ חושף פרטים חדשים ודרמטיים על המתרחש בתוך איראן.

טראמפ שוחח עם התקשורת הבינלאומית והוציא לאור פרטים שעד כה לא נחשפו אל הציבור, על פי הנשיא עצמו, ארצות הברית כבר התחילה לקיים שיחות עם "ההנהגה החדשה באיראן", התבטאות שלא נשמעה כלל עד כה על מה שניתן להסיק היא תחילת תנועה מנהיגותית חדשה מאחורי הקלעים בטהראן.

על פי הנשיא טראמפ: "הם רוצים לשוחח, והסכמתי לשוחח איתם, ההנהגה החדשה באיראן רוצה לדבר" מסר הנשיא באמירה דרמטית.

טראמפ המשיך ונזף: "הם היו צריכים לעשות זאת מהר יותר, זה היה קל לעשות את זה מוקדם יותר, הם חיכו הרבה זמן, נראה מה מתקדם".

דבריו של הנשיא הפתיעו רבים, אך מתכתבים עם אמירות נוספות של הנשיא מהימים האחרונים, כאשר בראיון קודם אמר כי "יש לי רעיון טוב למי תהיה ההנהגה הבאה באיראן".