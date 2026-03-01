יממה לפני פורים: דובר צה"ל בהודעה מצמררת

חיל האוויר תקף אתמול בטהרן, בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, וחיסל את מנהיג משטר הטרור האיראני, עלי ח'אמנהאי. חיסולו מהווה את נקודת השיא של מאמץ מתמשך לאורך המלחמה לחיסול שורת ההנהגה הבכירה של ציר הטרור.

על פי הודעת צה"ל, עם חיסולו של ח'אמנהאי נסגר המעגל מול בכירי הציר בגזרות השונות, אשר פעלו במשך עשרות שנים להשמדת המדינה ותכננו את הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר.

בין הבכירים שחוסלו לאורך המלחמה במבצעים השונים, בהם מבצע 'עם כלביא' ומבצע 'חיצי צפון':

עלי ח'אמנהאי – מנהיג משטר הטרור האיראני.

חסן נסראללה – מנהיג חיזבאללה ומרבית ההנהגה הבכירה של הארגון.

יחיא סינוואר – מנהיג ארגון הטרור חמאס.

מוחמד דף – מפקד הזרוע הצבאית של חמאס ומרבית הנהגתה הבכירה.

מחמד אלע'מארי – רמטכ"ל הצבא של שלטון הטרור החות'י.

בכירים במערכת הביטחון האיראנית: עלי רשיד (מפקד מפקדת ח'אתם אלאנביאא'), מחמד חסין באקרי (רמטכ"ל איראן), וחסין סלאמי (מפקד משמרות המהפכה).

הבכירים חוסלו בתקיפות ממוקדות שהתבססו על מודיעין מדויק. בצה"ל מדגישים כי חיסולם מהווה פגיעה משמעותית בציר הטרור והופך את האזור לבטוח יותר עבור אזרחי ישראל והעולם.

צה"ל ממשיך לתקוף גם ברגעים אלו תשתיות של משטר הטרור האיראני במטרה לפגוע במשטר ולסכל איומים על עורף מדינת ישראל.