טראמפ: "המבצע באיראן מתקדם מהר יותר ממה שתוכנן"

יומיים אחרי תחילת מבצע "זעם אדיר" של הצבא האמריקני, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום (ראשון) להתקדמות התקיפות וטען כי "המבצע באיראן מתקדם מהר יותר מהתכנית".

"מדובר במשטר אלים במיוחד, אחד המשטרים האלימים ביותר בהיסטוריה" אמר טראמפ בראיון לרשת CNBC. "אנחנו עושים את העבודה שלנו - לא רק בשביל עצמנו, אלא בשביל כל העולם. והכל מתקדם מהר יותר ממה שתוכנן".

כשנשאל על מתי המלחמה באיראן צפויה להסתיים, טראמפ אמר כי "זה תלוי בהרבה משתנים שונים. אבל הדברים מתפתחים בכיוון חיובי מאד עכשיו".

במקביל, טראמפ התייחס למשא ומתן שהתנהל בשבועות האחרונים מול איראן בראיון לעיתון "האטלנטיק". "איראן רוצה לדבר. אני הסכמתי לדבר איתם" טען. "הם היו צריכים לעשות את זה מוקדם יותר, והם היו צריכים לתת לנו את מה שהיה קל מאוד לתת מוקדם יותר. אבל הם חיכו יותר מדי". עוד חשף כי "ההנהגה האיראנית החדשה תרצה לחזור למשא ומתן - ואני מתכנן לעשות זאת".

דבריו של טראמפ מגיעים רגע אחרי שהפנטגון הודיע כי לפחות שלושה חיילים אמריקאים נהרגו וחמישה נפצעו קשה עד כה במתקפות האיראניות על בסיסים של הצבא האמריקאי במזרח התיכון.

כזכור, מוקדם יותר היום בכיר אמריקני אמר לרשת אל-ג'זירה כי "אנחנו מצפים שהמבצע הצבאי נגד איראן יימשך שבועות ולא ימים בלבד. ידענו שזה לא יהיה מהיר, אנחנו מוכנים להתמודדות ממושכת". הוא הוסיף כי "אנחנו לא יודעים בוודאות איך מותו של חמינאי ישפיע על יכולותיה של איראן ותגובותיה הצבאיות. הפעולות הצבאיות שלנו ממוקדות ואנחנו שואפים להשמיד את יכולות הטילים של איראן״.