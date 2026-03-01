מבזקים
נשק, סכינים ומרדף: 3 חמושים נלכדו בבקעת הירדן

שלושה חשודים נעצרו בכביש 90 לאחר שניסו להימלט לשביל עפר סמוך ליריחו. בחיפוש ברכבם נתפסו שני אקדחים מסוג גלוק, תחמושת ושני סכינים. אחד החשודים התברר כדרוש לחקירה בגין פשע חמור

י"ב אדר התשפ"ו
3 חמושים נלכדו בבקעת הירדן צילום: צילום: דוברות המשטרה

שוטרי מחוז ש"י עצרו היום (ראשון) שלושה חשודים שבברכבם נתפסו אמצעי לחימה, בהם שני אקדחים וסכינים, במהלך פעילות ביטחונית בבקעת הירדן.

הפעילות נערכה אמש על ידי שוטרי תחנת הבקעה, כחלק מהיערכות לשמירה על הביטחון ומוכנות לתרחישי קיצון על רקע מבצע "שאגת הארי". במהלך הסיור בכביש 90 הבחינו השוטרים ברכב שסטה מהכביש וירד לשביל עפר באזור מטעים, לכיוון יריחו.

השוטרים החלו במעקב אחר הרכב החשוד, ולאחר זמן קצר חסמו את דרכו עד שנעצר. ברכב אותרו שלושה חשודים: נהגת פלסטינית ושני תושבי מזרח ירושלים. במהלך חיפוש שבוצע על גופו של אחד מהם איתרו השוטרים שני אקדחים מסוג גלוק ותחמושת. בבדיקת החשוד השני עלה כי הוא דרוש לחקירה במחוז ירושלים בחשד למעורבות בפשע חמור.

שלושת החשודים נעצרו והועברו לחקירה בתחנת המשטרה במעלה אדומים. היום הובאו החשודים לדיון בבית המשפט, שהורה על הארכת מעצרם לצורך המשך החקירה.

