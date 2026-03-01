100,000 מילאומיניקים גויסו: כך צה"ל נערך בכל הגזרות

כ-100,000 משרתי מילואים גויסו, צה"ל מתגבר כוחות ומוכנות בגל הגזרות, כך זה מתבצע

צה״ל נערך לקלוט כ-100,000 משרתי מילואים ומגביר את מוכנתו בגזרות השונות במבצע ״שאגת הארי״. בפיקוד הצפון נעשה עיבוי משמעותי בכוחות ההגנה ובמרכבי ההגנה וההתקפה בגזרה.

ההיערכות בכל הגזרות | צילום: דובר צה"ל

הכוחות תוגברו בכלל המוצבים לאורך הגבול ובמרחב האבטחה בדרום סוריה ובלבנון. ביישובי הגזרה נפתחו חמ”לים לגיבוש תמונת מצב ולקבלת החלטות מהירה בשטח, במטרה להבטיח את ביטחונם של תושבי הגליל והגולן.

פיקוד המרכז מגביר את הכוחות ומרכז מאמץ בפעילות התקפית לסיכול טרור. בנוסף, תוגברו כוחות ההגנה ביישובי הגזרה, בגבול המזרחי ובתפר לצד יחידות תגובה מהירה, זאת תוך שמירה על קשר רציף עם הרשויות בגזרה.

היערכות צה"ל | צילום: דובר צה"ל





בפיקוד הדרום הכוחות ממשיכים לפעול ולהגן במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה. במקביל, תוגברו כוחות לאורך הגבול המערבי והמזרחי, להגנה על תושבי הדרום, הערבה, אילת והנגב המערבי.

ביישובים סמוכי הגדר הופעלו מחלקות ההגנה.



