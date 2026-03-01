משרד החינוך לישיבות: בוטלו הלימודים, יש לפזר את התלמידים

משרד החינוך הודיע כי בהתאם להנחיות פיקוד העורף לא יתקיימו לימודים פיזיים במוסדות התורניים, והתלמידים יתבקשו לשוב לבתיהם. תלמידים ללא עורף משפחתי ותלמידי חו״ל יורשו להישאר בפנימיות בכפוף להיערכות מתאימה.

משרד החינוך פרסם היום (ראשון) הנחיה למוסדות התורניים ברחבי הארץ, לפיה אין לקיים לימודים באופן פיזי ויש לפזר את התלמידים לבתיהם, זאת בהתאם להנחיית פיקוד העורף.

במכתב שנשלח לראשי הישיבות ולמנהלי המוסדות, נכתב כי בעקבות המצב הביטחוני יש להימנע מקיום הלימודים במתכונת רגילה ולשלוח את התלמידים לבתיהם. עם זאת, צוין כי במקרים מסוימים ניתן יהיה להשאיר תלמידים בפנימיות.

על פי ההנחיה, מדובר בתלמידים שאין להם עורף משפחתי וכן בתלמידים שהגיעו מחו״ל. במקרים אלו נדרשים המוסדות לבחור ולהכין מרחב מוגן מתאים, ולהכיר את זמן ההתגוננות העומד לרשות השוהים במקום.

בנוסף נכתב כי על המוסדות לוודא שקיימים אמצעי התרעה רשמיים של פיקוד העורף, וכן לתדרך ולתרגל את השוהים במקום בנוגע להנחיות ההתגוננות.

במשרד החינוך הדגישו כי יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף ולהקפיד על יישומן במוסדות.