טרגדיה ברמת גן: בן 102 נפל בדרך לממ"ד ונהרג

בן 102 נפצע באורח קשה לאחר שנפל במדרגות בדרכו למרחב המוגן ברמת גן בזמן אזעקה. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לביה"ח איכילוב עם חבלת ראש קשה, שם נקבע מותו

במחלקה לרפואה דחופה בבית החולים המרכז הרפואי תל אביב איכילוב נקבע מותו של גבר בן 102 שנפצע מוקדם יותר היום באורח קשה לאחר שנפל במדרגות בדרכו למרחב המוגן ברמת גן, בעקבות אזעקה שנשמעה באזור.

בשעה 13:55 התקבל דיווח במוקד 101 של מגן דוד אדום במרחב דן על גבר שנפל במדרגות בעת שעשה את דרכו למרחב המוגן. חובשים ופראמדיקים של מד"א הוזעקו למקום והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה.

הצוותים פינו את הפצוע בניידת טיפול נמרץ לבית החולים איכילוב כשהוא במצב קשה ולא יציב וסובל מחבלת ראש קשה. בהמשך, לאחר מאמצי החייאה וטיפול בחדר המיון, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

חובשי רפואת חירום במד"א, יוסף פינץ וגלעד גולינסקי, סיפרו: "קיבלנו דיווח במוקד 101 של מד"א על גבר מבוגר שנפל במדרגות כתוצאה מהאזעקה. כשהגענו למקום ראינו גבר בן 102 שוכב בתחתית גרם המדרגות כשהוא מחוסר הכרה. מיד הבחנו שהוא סובל מחבלת ראש קשה וזקוק לטיפול רפואי דחוף. הנשׁמנו אותו במקום ותוך המשך מתן טיפול רפואי פינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה ולא יציב".