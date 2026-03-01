ממשיכים להפציץ: צה"ל החל בגל תקיפות נוסף בלב טהרן

מבצע "שאגת הארי": דובר צה"ל אישר כי חיל האוויר החל כעת (ראשון) בגל תקיפות נוסף בלב טהרן. במקביל נאמר כי "מאמצי היירוט נמשכים בכל עת".

זו הפעם השלישית מאז תחילת המבצע הנוכחי שבו צה"ל תוקף יעדים של השלטון והממשל האיראני בטהרן. הבוקר פורסןם תיעוד מגל התקיפות הראשון, בו נראה כיצד מטוסי חיל האוויר משמידים מפקדה של משטר הטרור. גורם ביטחוניים הסבירו, כי היום הראשון החל במכת פתיחה בה חוסלה הצמרת הביטחונית של הרפובליקה האיסלאמית, ושאר היום התמקד בהשגת עליונות אווירית בשמי איראן.

בהמשך דווח כי עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו גל תקיפות נוסף בשמי טהרן בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, לעבר עשרות מפקדות ומטות מרכזיים של המשטר. במסגרת התקיפות, הותקף המטה הכללי של כוחות ביטחון הפנים, ששימש כמרכז פיקוד ושליטה האחראי לחבר בין הדרג הפיקודי לכוחות משטר הטרור האיראני בשטח והוביל את הדיכוי האכזרי נגד העם האיראני.