ישראל הנחיתה מכה קשה על איראן

עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו גל תקיפות נוסף בשמי טהרן בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, לעבר עשרות מפקדות ומטות מרכזיים של המשטר.

במסגרת התקיפות, הותקף המטה הכללי של כוחות ביטחון הפנים, ששימש כמרכז פיקוד ושליטה האחראי לחבר בין הדרג הפיקודי לכוחות משטר הטרור האיראני בשטח והוביל את הדיכוי האכזרי נגד העם האיראני.

בנוסף, הושמדה מפקדת 'ת'אראללה' ששימשה כמפקדת ההגנה על טהרן מפני איומים צבאיים.

דובר צה"ל

בצה"ל מעריכים כי השמדת המפקדות תפגע במאמצים של משטר הטרור האיראני לשמר את יציבותו.

מצה"ל נמסר: "גל התקיפות הנרחב מעמיק את הפגיעה ביכולות הפיקוד והשליטה של משטר הטרור האיראני, תוך פגיעה במפקדות ובמטות המרכזיים ביותר שלו. צה"ל ממשיך להרחיב את הפגיעה בליבה של משטר הטרור האיראני ובחייליו, בכל מקום בו יפעלו".