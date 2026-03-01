סערת הגיוס: בג"ץ קובע שתשובת המדינה "אינה מניחה את הדעת"

השופטים קבעו כי המדינה לא הציגה תשתית עובדתית ומשפטית מספקת לצעדי האכיפה בנושא גיוס תלמידי הישיבות, וציינו כי גם בתחום האכיפה הפלילית לא הובאו פרטים מהותיים

בהחלטה שניתנה היום (ראשון) קבעו השופטים כי הודעת המדינה שהוגשה לקראת הדיון "אינה מניחה את הדעת". לדבריהם, המדינה לא הציגה תשתית עובדתית ומשפטית מספקת באשר לצעדי האכיפה הכלכליים והאזרחיים שננקטו נגד מי שאינם מתגייסים.

עוד צוין בהחלטה כי גם ביחס לאכיפה הפלילית לא הובאו פרטים מספקים. השופטים כתבו כי בנושא זה "העיקר חסר מן הספר", וכי אין פירוט של צעדים אופרטיביים שננקטו או מתוכננים להינקט.

בית המשפט אף התייחס לאמור בהודעת המדינה לגבי התנהלות המשטרה וציין כי הדברים שהוצגו "מטרידים עד מאוד ואינם הולמים את קביעת פסק הדין". בנוסף הודגש כי המדינה עצמה הודתה כי עד כה לא חלה התקדמות בגיבוש המדיניות הממשלתית בנושא, זאת למרות שפרק הזמן שנקצב לכך בפסק הדין כבר חלף.

בהחלטה ציינו השופטים כי ניתן היה לצפות שהמדינה תציג בפני בית המשפט את התשתית העובדתית והנורמטיבית המלאה, וכן פירוט של צעדי האכיפה שננקטו או של צעדים חלופיים שנשקלו לצורך יישום חובת הגיוס.

עם זאת, בית המשפט קיבל את בקשת המדינה למתן ארכה נוספת לצורך גיבוש מדיניות. המדינה הודיעה כי נדרש זמן נוסף לגיבוש עמדתה הממשלתית בנושא ולבחינת צעדי האכיפה האפשריים.

השופטים קבעו כי הודעת עדכון נוספת תוגש עד ליום 22 במרץ 2026, ולאחר מכן ייקבע מועד חדש לדיון בעתירה.