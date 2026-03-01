מבזקים
סרוגים
צפו ברגעי הדרמה

פצצה מתקתקת: סוכל פיגוע רגע לפני שיצא לפועל

שישה חשודים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי נעצרו הלילה במרחב יריחו ובעקבת ג'בר, בפעילות משותפת של כוחות הביטחון, החשודים הועברו לחקירה בשב"כ

י"ב אדר התשפ"ו
פצצה מתקתקת: סוכל פיגוע רגע לפני שיצא לפועל
נסיון פיגוע טווח המיידי צילום: צילום: דובר צה"ל

כוחות הביטחון עצרו הלילה (שבת לראשון) שישה חשודים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי, כך נמסר מכוחות הביטחון. הפעילות בוצעה בהכוונת שירות הביטחון הכללי, במסגרת מבצע "שאגת הארי".

בפעילות השתתפו לוחמי יחידת מתיל״ן של מג"ב איו"ש, לוחמי יחידת דובדבן ולוחמי יחידת הגדעונים 33 של להב. הכוחות פעלו במקביל במספר יעדים במרחב יריחו ובעקבת ג׳בר שבחטיבת הבקעה והעמקים.

צילום: דובר צהנסיון פיגוע טווח המיידיצילום: צילום: דובר צה

על פי הודעת הכוחות, המבצע הסתיים ללא נפגעים בקרב כוחות הביטחון, וששת החשודים נעצרו והועברו להמשך חקירה בשב"כ.

צילום: דוברות המשטרה

במערכת הביטחון ציינו כי הכוחות ימשיכו לפעול לסיכול פעילות טרור ביהודה ושומרון, במטרה להגן על אזרחי ישראל ולשמור על ביטחון הכוחות הפועלים בשטח.

יחידת דובדבן מג"ב איו"ש יריחו