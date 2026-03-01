פצצה מתקתקת: סוכל פיגוע רגע לפני שיצא לפועל

כוחות הביטחון עצרו הלילה (שבת לראשון) שישה חשודים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי, כך נמסר מכוחות הביטחון. הפעילות בוצעה בהכוונת שירות הביטחון הכללי, במסגרת מבצע "שאגת הארי".
בפעילות השתתפו לוחמי יחידת מתיל״ן של מג"ב איו"ש, לוחמי יחידת דובדבן ולוחמי יחידת הגדעונים 33 של להב. הכוחות פעלו במקביל במספר יעדים במרחב יריחו ובעקבת ג׳בר שבחטיבת הבקעה והעמקים.
על פי הודעת הכוחות, המבצע הסתיים ללא נפגעים בקרב כוחות הביטחון, וששת החשודים נעצרו והועברו להמשך חקירה בשב"כ.
במערכת הביטחון ציינו כי הכוחות ימשיכו לפעול לסיכול פעילות טרור ביהודה ושומרון, במטרה להגן על אזרחי ישראל ולשמור על ביטחון הכוחות הפועלים בשטח.
