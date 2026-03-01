בצל המלחמה: בוטלו חלק מההגבלות על צחי ברוורמן

המשפט מנחם מזרחי ביטל היום (ראשון) חלק מההגבלות שהוטלו על צחי ברוורמן. בנימוק נכתב "על רקע המלחמה".

ברוורמרן יוכל ליצור קשר עם ראש הממשלה נתניהו, אך לא לשוחח עימו על ענייני החקירה, וכן לטוס לחו"ל, אך יצטרך לשוב מיד אם יידרש לחקירה. כמו כן השאיר השופט את הערבויות על כנן.

השופט מזרחי משיב שוב לתמיהה של בית המשפט המחוזי, מדוע רק הוא מתעסק בתיקי נתניהו. החלטה ניהולית, המגובה בהוראת עבודה רבת שנים, הנהוגה בבתי-משפט השלום במחוז מרכז היא שפרשת חקירה המערבת מעצר ושחרור תלווה מתחילתה ועד סופה בידי שופט אחד (החל מהבקשות לקבלת צווים בהעדר, דרך דיוני המעצר והשחרור וכלה בבקשות נלוות שונות שלאחר מכן).

הגיונה של החלטה זו אינה דורשת את חוכמת הנסתר, והיא התמקצעות של אותו שופט בפרשה, ובכלל זה בחומר הראיות הקיים, וזה המתפתח, רכישת מיומנות גבוהה בכל נבכי החקירה ושיפוט טוב יותר הנוגע לכלל היבטי הפרשה.

אכן, בהתאם להוראת העבודה הקיימת במחוז - גם בפרשה זו, לבקשת היחידה החוקרת, הוצמד שופט מלווה ומפאת חשיבותה - היה זה אנוכי".

עוד המשיך מזרחי: "על כן, בהכירי על בוריה פרשה זו ("הפגישה הלילית"), ונוכח הבנתי, כי לכל אורך הטיפול בה לא ניתן להפעיל שיקול דעת מקצועי של ממש, בלא היכרות אינטימית של כל הפרשות המשיקיות לה ראייתית ("הבלדי" ו"רכבת בשעריי") בחרתי ואבחר להמשיך לדון בתיקים הללו.

אכן, כשם שאין היגיון בהחלפת היחידה החוקרת האמונה על החקירה - אין כל היגיון מקצועי בקביעה שהשופט הדן בפרשות הללו יהיה שופט תורן מזדמן בבחינת "אורח נטה ללון" (ש"י עגנון)".