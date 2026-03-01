יותר מ-20 מחבלים נעצרו במהלך הלילה בגוש עציון

כוחות חטיבת עציון פעלו במהלך הלילה ועצרו יותר מ-20 חשודים ביניהם מחבלים אשר השליכו בקבוקי תבערה. ראש המועצה רוזנטל: "אחת החטיבות הכי התקפיות"

ברקע מבצע 'שאגת הארי', כוחות חטיבת עציון פעלו הלילה (מוצאי שבת) במספר רב של כפרים ועצרו יותר מ-20 מחבלים במרחב.

כוחות חטיבת עציון עוצרים את אחד החשודים צילום: דובר צה''ל עציון

בין המחבלים שנעצרו מחבלים אשר השליכו בקבוקי תבערה לעבר אזרחים ישראלים ומחבלים אשר יידו אבנים לעבר כוחות הביטחון.

בנוסף, במהלך מארב ירי של יחידה 636 הכוחות ירו לעבר מחבל אשר התכוון ליידות אבנים לעבר אזרחים ישראלים. זהותה פגיעה.

ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל מסר ל'סרוגים': "חטיבת עציון ‏היא אחת החטיבות ההתקפיות ביותר שקיימות בצה״ל ואנחנו כל כך גאים שניצלו את המלחמה באיראן כדי להגביר גם בפעילות ההתקפית כאן בגוש עציון. ביחד, ההתיישבות וכוחות הביטחון, הם המגן האמיתי של עם ישראל".