עד סוף המלחמה: חולדאי בבשורה טובה לנהגים בתל אביב

לאור מצב החירום במבצע 'שאגת הארי' הודיעה עיריית תל אביב כי החנייה בכחול לבן תהיה ללא עלות, באמצעות יישומוני החנייה

עיריית תל אביב תאפשר במהלך ימי המלחמה חנייה בחינם ברחבי העיר. החל מהיום (ראשון 1.3) יוכלו הנהגים לחנות ללא עלות ברחבי העיר דרך השימוש ביישומוני פנגו וסלו פארק.

ההטבה תתאפשר עם הכניסה ליישומון כאשר תקפוץ לנהגים הודעה שהחנייה חינם ולא יתבצע תשלום. החנייה תתאפשר גם לתושבי העיר וגם למבקרים.

חשוב להדגיש כי ההטבה היא על חניה בכחול –לבן בלבד. בשאר המקומות בהם אסורה חנייה, כולל חניות מיוחדות (נכים, שגרירות, פריקה וטעינה, וכמובן אדום-לבן) – החנייה אסורה ותבוצע אכיפה.

ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי: "לנוכח מבצע שאגת הארי החלטנו שהחל מהיום החניה בכחול לבן תהיה חופשית וחינם לכולם- תושבים ומבקרים- כשירות לתושבי העיר בתקופת המלחמה. בהפעלת חניה באפליקציות יופיע מסר שהחניה חינם ולא תהיה אפשרות הפעלה בתשלום. אני מזכיר- החניה חופשית רק בכחול‑לבן ויש לשמור על סדר ציבורי ולהחנות כחוק. בכל יתר המקומות שבהם החניה אסורה- האכיפה נמשכת. נעבור את התקופה הזו יחד, באחריות ובערבות הדדית. אנא שמרו על ההנחיות".